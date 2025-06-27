شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران تعلن مقتل عالم نووي في الهجمات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران، اليوم الجمعة، عن مقتل المهندس سليمان سليماني، خريج قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة والعالم النووي، في هجمات إسرائيل الأخيرة على البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قالت الجامعة في بيان: "لا شك أن الشهادة شرف عظيم لا يناله إلا عباد الله المخلصين".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان موسع بشأن عملية "الأسد الصاعد" فى إيران والتى استمرت 12 يوماً، أنه تمكن من القضاء على 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيرانى النووى.

وأضاف الاحتلال أنه "دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي".

وأشار إلى أنه "دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران".

وذكر في بيانه أنه "دمر 15 طائرة، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه، لكنه عاد وأكد أنه ليس راض على طهران وتل أبيب بعد انتهاك الاتفاق.