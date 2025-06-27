شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غضب من أهالى ناقلة جند لجيش الاحتلال أحرقتها القسام بعبوة شواظ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 7 جنود إسرائيليين، جراء انفجار ناقلة جند مدرعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تمكن مقاتلو كتائب القسام من تدمير الناقلة بعبوة "شواظ" تم وضعها داخل قمرة القيادة خلال كمين مركب، "مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل".

وجّه أهالي جنود كتيبة الهندسة 605، رسالةً غير اعتيادية إلى قائد الكتيبة وجاء فيها: "نشعر بالصدمة والهلع من التهور الذي انكشف بكامل قوته في هذا الحادث الخطير والمروع الذي فقدنا فيه سبعة جنود أعزاء وصالحين، أوكلنا أمرهم إليكم، نتيجة إهمال جسيم. كان هذا الحادث غير ضروري وكان من الممكن تفاديه. من غير المعقول أن تكون الكتيبة التي تحت قيادتكم هي الوحيدة في جيش الدفاع الإسرائيلي التي لا تزال تستخدم معدات قديمة ومعيبة، وتفتقر إلى الحماية التي تتلقاها جميع كتائب المشاة الأخرى، بما في ذلك كتائب الهندسة الأخرى، بشكل روتيني".

وفي الرسالة: "نطالب بشدة بالتحويل الفوري لأسرى الحرب البدائيين إلى أدوات تتلاءم مع القتال الحالي في إطار حرب العصابات الحديثة، وذلك لتجنب كارثة أخرى لا داعي لها. من غير الممكن أن تُجهّز معدات أخرى، بما في ذلك المركبات المدنية العادية، بكاميرات بزاوية 360 درجة من جميع الجوانب، بينما لا تحصل المعدات التي يستخدمها جنود الفرقة 605 في ساحة المعركة على هذه المعدات الأساسية. نتوقع منكم اتخاذ إجراء حاسم وفوري في هذا الشأن".

وقد أقر جيش الاحتلال بانفجار ناقلة الجند المدرعة التابعة لقواته، وأفاد في بيان بأن من بين القتلى قائد فصيلة في كتيبة الهندسة القتالية 605 التابعة للفرقة 188 (باراك)، واثنان برتبة "رقيب أول"، و3 برتبة "عريف"، بالإضافة إلى جندي سابع لم يُصرح الجيش الإسرائيلي باسمه.