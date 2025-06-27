شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»

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قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب».. تقرير برلمانى: يحقق التوازن بين متطلبات الواقع الاجتماعى والاقتصادى وما استقر عليه حكم المحكمة الدستورية العليا من مبادئ حاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والقانون يمنح المستأجرين أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة

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