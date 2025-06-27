شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة إرشادات عند شراء الأدوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض بعض المواطنين يوميًا لمخاطر صحية ناتجة عن شراء أدوية غير آمنة، سواء بسبب الجهل بطرق الحفظ السليمة، أو التعامل مع مصادر غير موثوقة، أو تناول أدوية دون وصفة طبية.

وفي إطار جهود التوعية والوقاية، قدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات الهامة لحماية المستهلكين عند شراء الأدوية من الأسواق والصيدليات.

وأكد الجهاز أهمية التواصل الدائم مع الطبيب أو الصيدلي، والاحتفاظ بقائمة محدثة بجميع الأدوية التي يتناولها الفرد، بما في ذلك المكملات الغذائية والفيتامينات، مشددًا على ضرورة إبلاغ الطبيب بأي نوع من أنواع الحساسية.

وشددت الإرشادات على عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية، وضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية المدونة على العبوة، بالإضافة إلى التحقق من وجود رقم التسجيل بوزارة الصحة على كل عبوة دوائية يتم شراؤها.

كما نبه الجهاز إلى ضرورة تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة من وزارة الصحة، إذ تمثل خطرًا على صحة المواطن، وقد تكون مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

ومن بين أبرز النقاط التي تضمنتها الإرشادات، التأكيد على شروط التخزين الصحيحة للأدوية، خصوصًا تلك التي تتطلب التبريد، إذ شدد الجهاز على التأكد من أن الدواء محفوظ بطريقة سليمة في الصيدلية أو الجهة المورّدة قبل الشراء.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الانتباه إلى أي تغير في الشعور العام أو أعراض غير معتادة بعد تناول الأدوية، وضرورة الإبلاغ عنها للطبيب أو الصيدلي فورًا، لأن مثل هذه التغيرات قد تشير إلى آثار جانبية أو تفاعلات دوائية خطيرة.

وأكدت الإرشادات أهمية حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال، لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة قد تؤدي إلى التسمم أو التعرض لمضاعفات صحية.

وفي السياق ذاته، نبّه الجهاز إلى خطورة تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تُروج أحيانًا كبديل للأدوية في علاج العديد من الأمراض، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأعشاب قد تحتوي على مواد ضارة أو تتفاعل مع أدوية أخرى بشكل يهدد سلامة الجسم.