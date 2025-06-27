شكرا لقرائتكم خبر عن 19 نعشا جاهزة لاستقبال جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من داخل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لرصد استعداد أهالى القرية لاستقبال الجثامين الـ 19 حالة، والذين لقوا مصرعهم اليوم فى حادث على الطريق الإقليمى بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.