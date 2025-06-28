شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثامين ضحايا الطريق الإقليمى فى المنوفية لدفنهم في مقابر كفر السنابسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شيع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بـ محافظة المنوفية، الضحايا الـ19 حالة والذين لقوا مصرعهم اليوم فى حادث على الطريق الإقليمى بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقدم الخليج 365 بثا مباشرا لتشييع الجثمان يرصد فيه تجمع أهالي القرية لتشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير .



ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بـ محافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.