شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار وإغماءات بين أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمى خلال الجنازة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لرصد تشييع جثامين الـ19 حالة والذين لقو مصرعهم اليوم فى حادث على الطريق الإقليمى بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بـ محافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.