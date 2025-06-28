شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب فتح باب التقدم.. شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2025،2026، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم كالتالى:

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2025 عن 18 عاماً.

ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2024،2025.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة (مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 20112/10/2) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد إعلان نتائجهم، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس التعليم العام.

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95% ) من المجموع الكلى فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم : (اللغة الانجليزية الرياضيات - العلوم ).

- يتم سداد مقابل أداء الخدمة (رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها 250 جنيها رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance- بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ويرفق ايصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.