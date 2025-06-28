شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: اكتشاف نوع جديد من الفطريات باسم "Trichoderma egyptiacum" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عن اكتشاف نوع جديد من الفطريات ينتمي إلى جنس Trichoderma، تم تعريفه وتسجيله رسميًا باسم Trichoderma egyptiacum. ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود المدينة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز من دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، اتساقًا مع محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الاكتشاف يُمثل إنجازًا علميًا يعكس قدرة مؤسسات البحث العلمي المصرية على الإسهام في تطوير المعرفة العالمية، مشيرًا إلى أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تُسهم في مواجهة التحديات الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استخدام المبيدات الكيميائية.

وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف، مدير المدينة، أن هذا الاكتشاف يُعد إضافة مهمة للتنوع التصنيفي العالمي لهذا الجنس من الفطريات، كما يُثري المعرفة العلمية بالتنوع الحيوي ويفتح آفاقًا جديدة للبحوث المستقبلية في مجالات التصنيف والأحياء الدقيقة وتطبيقاتها، مشيرة إلى أن النوع المكتشف يُمثل فرصة واعدة لاستخدامه في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية ضد مسببات الأمراض النباتية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يونس رشاد، الباحث المساعد بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة ومكتشف الفطر الجديد، أن جنس Trichoderma يُستخدم على نطاق واسع في المجالات الزراعية والصناعية والطبية، وتستند إليه أكثر من ٥٠٪ من منتجات المكافحة الحيوية الفطرية عالميًا، مشيرًا إلى أن الفريق البحثي قام بدراسة التنوع الحيوي لهذا الجنس الفطري في مصر، حيث تم عزل ٦٠ عزلة فطرية من ١١٩ عينة نباتية وتربة جذرية تمثل خمس بيئات مصرية مختلفة، وأسفرت الدراسة عن اكتشاف النوع الجديد المنتمي إلى مجموعة Harzianum، وتم تسميته علميًا: (Trichoderma egyptiacum Y.M. Rashad, B. Natey & J.X. Deng, sp. nov) وأُجيز هذا النوع الجديد من قبل الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM)، ونُشر في مجلتها الرسمية Mycological Progress في يونيو ٢٠٢٥.

كما تم تسجيله رسميًا في قاعدة بيانات MycoBank العالمية المتخصصة في توثيق وتصنيف الفطريات، حيث يُعد هذا التسجيل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بالجهود البحثية المصرية، ويُعزز من مساهمتها في منظومة المعرفة العلمية العالمية.