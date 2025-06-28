شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالية "إحياء مسار العائلة المقدسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تؤكد عمق التعاون بين الدولة والكنيسة لإحياء التراث الروحي والسياحي المصري، شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، في احتفالية مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة بين الواقع والمأمول"، التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع حزب حماة الوطن، وذلك على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضور كنسي ورسمي واسع

وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا لعدد من الآباء المطارنة والأساقفة وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب وفود من قيادات الدولة والحزب والباحثين والمهتمين بالشأن السياحي والديني، وذلك في إطار الدعم الرسمي المتواصل لهذا المشروع التاريخي الذي يُعد من أبرز المشروعات الثقافية والدينية على مستوى الشرق الأوسط.

الأنبا أكليمندس ينقل تحية البابا ويؤكد أهمية المسار

وألقى نيافة الأنبا أكليمندس كلمة خلال الاحتفالية، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، نقل فيها تحيات قداسته وتقديره للجهود المبذولة في هذا المشروع القومي، مشددًا على أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد طريق حج ديني، بل هو شهادة حية على استقبال مصر للعائلة المقدسة ومباركتها للأرض، وهو ما يمثل كنزًا تراثيًا وسياحيًا وإنسانيًا لا يُقدّر بثمن.

كما أكد نيافته أن المشروع يحمل رسالة محبة وسلام من مصر للعالم، ويعكس صورة حقيقية للتعايش بين الأديان والثقافات على أرض مصر التي احتضنت السيد المسيح والعذراء مريم ويوسف النجار أثناء هروبهم من بطش هيرودس.

مشروع استراتيجي ذو أبعاد روحية واقتصادية

ويأتى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإحياء الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها التاريخية داخل مصر، والتي تشمل أكثر من 25 موقعًا في مختلف المحافظات، من بينها الفرما، تل بسطا، سمنود، وادي النطرون، المطرية، جبل الطير، دير المحرق ودير درنكة بأسيوط.

وقد بدأت الدولة منذ سنوات تطوير هذه المواقع من حيث البنية التحتية، واللوحات الإرشادية، ووسائل الوصول، لتكون نقطة جذب للسياحة الدينية العالمية، خاصة من دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تُولي اهتمامًا خاصًا بالأماكن المقدسة المرتبطة بالمسيحية المبكرة.

ختام احتفالى ورسالة مشتركة

واختُتمت الاحتفالية برسالة شكر وتأكيد على مواصلة التعاون بين الكنيسة ومؤسسات الدولة لإنجاح هذا المشروع الكبير، الذي يُعد جسرًا بين الماضي المقدس والحاضر الوطني، وأحد رموز القوة الناعمة المصرية.