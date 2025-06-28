شكرا لقرائتكم خبر عن امتحن وأنت مطمن.. مراجعة ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” أقوى مراجعة شاملة ليلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، تشمل القواعد والكلمات والقطع والترجمة والبراجراف، بشكل منظم وسهل.

المراجعة مصممة بأسلوب يساعدك تحفظ وتفهم في نفس الوقت، مع نماذج للأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، وإجابات نموذجية للتدريب، وكذلك تهدف المراجعة إلى تمكين الطلاب من التعامل مع نمط الامتحان الرسمي، من خلال تحليل نصوص سابقة وتقديم نماذج محلولة بأسلوب مبسط وواضح. كما يتم التركيز على أساليب الكتابة والتعبير المطلوبة في الامتحان.

ويعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، كمادة غير مضافة للمجموع، لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بإعادة هيكلة الثانوية العامة، لتخفيف العبء على الطلاب.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الإنجليزية لهذا العام سيكون متوازنًا، ويقيس نواتج التعلم بواقعية، ويركّز على مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة لتمييز الفروق الفردية بين الطلاب، وكل ذلك ضمن ما تم تدريسه فقط خلال العام الدراسي.