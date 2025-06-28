شكرا لقرائتكم خبر عن وزار الصحة توضح 5 معلومات هامة عن لبن السرسوب .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة عن 5 معلومات هامة عن لبن السرسوب وتتضمن

- لبن أصفر لزج كميته تكفي معدة مولود

- استمر في النزول منذ الولادة حتى الوصول إلى ما بين اليوم الـ 3 إلى الـ7 بعد الوضع

- مفيد للطفل ويعطيه أولا الذي تحميله من الأمراض لاحتوائه على أجسام مقاومة للعدوى ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات

- بروتين غني بالبروتينات الكافية لنمو الطفل

- تحديد نسبة معينة للطفل بالصفراء التكاثرية (الطبيعية)