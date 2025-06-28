شكرا لقرائتكم خبر عن عرايس الجنة.. كفر السنابسة تبكي بناتها بعد مصرع 19 في حادث المنوفية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرًا خرجن بحثًا عن لقمة عيش لكن العودة كانت في نعوش.. 19 فتاة من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية لقين مصرعهن في لحظة واحدة في حادث مأساوي على الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت شاحنة نقل بالميكروباص الذي كان يقلهن.

بنات في عمر الزهور تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا تحملن المسؤولية مبكرًا؛ إذ كنّ يعملن في مصانع وزراعات ليسـاعدن أسرهن لكن الرحلة اليومية المعتادة تحوّلت هذه المرة إلى رحلة بلا عودة.

في لحظة غادرة، اصطدمت سيارة نقل بالميكروباص فاختنقت صرخاتهن تحت الحديد المتشابك، وتناثرت أحلامهن مع حطام السيارة.

خيم الحزن على كفر السنابسة التي تحوّلت إلى مأتم كبير، وفى مشهد مهيب خرج أهالى القرية لتوديع بناتهن في نعوش مصطفة بمسجد القرية ويزفون عرايس الجنة إلى مثواهن الأخير.