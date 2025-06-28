شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. القائمة الكاملة للجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت وزارة التعليم مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية المهمة، حيث تعتمد الجامعات التكنولوجية بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك جامعات تكنولوجية وأصبح لدينا 14 جامعة تكنولوجية، وهي:

1- القاهرة الجديدة التكنولوجية

2- بني سويف التكنولوجية

3- الدلتا التكنولوجية

4- سمنود التكنولوجية

5- طيبة التكنولوجية

6- برج العرب التكنولوجية

7- أسيوط الجديدة التكنولوجية

8- 6 أكتوبر التكنولوجية

9- شرق بورسعيد التكنولوجية

10- حلوان التكنولوجية

11- الفيوم التكنولوجية

12- أسيوط التكنولوجية

بالإضافة إلى جامعتين خاصتين تكنولوجيتين وهما (جامعة السويدي للتكنولوجيا – جامعة ساكسوني مصر)

وتستهدف خطة الدولة إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة، لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، بجانب إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة.