شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في حال رغبة الطلاب مراجعة أوراق الإجابة والتأكد من درجاتهم المستحقة.

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة.

3- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وانتهى العام الدراسي الجاري 2024-2025 لطلاب صفوف النقل، بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبدء الإجازة، وذلك حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2025-2026.

وبدأ طلاب شهادة الثانوية العامة امتحانات العام الدراسي 2024-2025، حيث انتهوا من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتضمنت التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، بالإضافة إلى اللغة العربية والفيزياء والتاريخ فى المواد المضافة للمجموع.

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة، يتبقى للطلاب امتحانات أيام الأحد 29 يونيو فى اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.