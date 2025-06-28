شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من معهد صحة الحيوان لحماية الماشية عند ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم معهد بحوث صحة الحيوان 15 نصيحة حيوية للمربين لتقليل تأثير الحرارة والإجهاد الحراري على الدواجن والماشية، لحماية الثروة الحيوانية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح أساسية لتجنب الإجهاد الحراري

تتركز النصائح حول عدة محاور رئيسية لضمان راحة الحيوانات وسلامتها:

الإيواء المناسب:

توفير بيئة مريحة للقطعان وتجنب الازدحام والتكدس الذي يسبب مشاكل صحية.

تجنب ارتفاع نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر.

عدم الإسراف في استخدام الماء داخل العنابر (رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل) في الأجواء الحارة، لأنه يزيد من الإجهاد الحراري ويجعل البيئة غير صحية.

التغذية السليمة:

تقديم علائق مناسبة تغطي احتياجات البروتين والطاقة وكافة الاحتياجات الغذائية، ويجب أن تكون من مصانع مرخصة من وزارة الزراعة.

تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية.

تقديم الأعلاف في الأوقات الأكثر برودة من اليوم (الصباح الباكر والمساء المتأخر) لتقليل الحرارة الناتجة عن عملية الهضم.



المكملات والإضافات:

استخدام الإضافات المسجلة بوزارة الزراعة والمضادة للإجهادات الحرارية والموصى بها بالجرعات المقررة في مياه الشرب، والتي تعادل حموضة الدم وتمنع لزوجته لطرد الشوارد ونواتج التمثيل الغذائي الضارة.

التهوية والتبريد:

في حال استخدام وسائل تبريد، يجب أن تكون على مستويات مرتفعة وأعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لزيادة الاستفادة من التبريد (لأن الهواء البارد ثقيل يتجه لأسفل).

تقليل سمك أو عمق الفرشة على أرضيات العنابر، حيث تحتفظ بدرجات الحرارة.

عدم تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة لعدم استبدال الهواء داخل العنابر بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

يمكن فتح النوافذ وتشغيل الشفاطات خلال الأوقات الأكثر برودة (الصباح الباكر والمساء المتأخر) لتجديد الهواء.

الماء النظيف والرعاية:

توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في قطعان الدواجن لمواجهة الطلب المتزايد.

التأكد من نظافة المياه وتغييرها بشكل متكرر لمنع ارتفاع درجة حرارتها وتلوثها.

تجنب الإفراط في التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة.

تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

تأجيل أي عمليات فحص إلى الأوقات الأكثر برودة (الصباح الباكر والمساء المتأخر).

التوقيت المناسب للعمليات:

عدم إجراء التلقيحات (طبيعية أو اصطناعية) خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بوقت كافٍ.

عدم إعطاء العلاجات أو الحقن قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، وتأجيلها إلى آخر النهار بعد انكسار الموجة الحارة.



النقل والتخلص من المخلفات:

في حال نقل الطيور والحيوانات أو الكتاكيت، يجب أن يتم ذلك ليلاً.

عدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات.

يمنع توقف المركبات المحملة بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.