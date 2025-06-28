شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة مهمة.. أقوى أسئلة الكيمياء وإجاباتها لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، الخميس المقبل الموافق 3 يوليو 2025، امتحان مادة الكيمياء، وذلك حسب جدول امتحانات العام الدراسي 2024-2025 لطلاب النظام الجديد، والمُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان مادة الكيمياء، بنظام الاختيار من متعدد، يمكن الاعتماد عليها في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة الامتحانات.

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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التى يوفرها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، فى المواد الدراسية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الكيمياء يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.







