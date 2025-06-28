شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية مهنئا الرئيس السيسى: 30 يونيو نقطة تحول فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

تلك الثورة التي كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، استعاد فيها الشعب المصري هويته، وعبر فيها عن إرادته الحرة من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره، ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

داعيين الله أن يديم على شعبنا العظيم ووطننا الغالي الأمن والاستقرار والازدهار في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.