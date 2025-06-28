شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: جدرى القرود يتفشى فى 49 دولة ويصيب 6823 ألفا مع 16 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية تقريرها الـ54 عن تفشي مرض جدرى القرود في العديد من البلدان، والذي يقدم تفاصيل عن الوضع الوبائي العالمي عن الفيروس مع البيانات حتى 31 مايو 2025، بما في ذلك تحديث عن الوضع الوبائي جدرى القرود في أفريقيا، مع البيانات حتى 22 يونيو 2025، وتحديثات الاستجابة التشغيلية حتى 26 يونيو 2025.

وأضافت أنه في مايو 2025، تم الإبلاغ عن إجمالي 6823 ألف حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود و16 حالة وفاة (معدل الوفيات: 0.2%) من 49 دولة في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه لا تزال غالبية حالات الإصابة بمرض جدرى القرود تأتي من منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تشهد 18 دولة حاليًا انتقالًا نشطًا مستمرًا للمرض.

منذ آخر تقرير، أبلغت إثيوبيا وإيطاليا عن أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود من النمط Ib (MPXV)، كما أبلغت كل من مقدونيا الشمالية وجمهورية الكونغو وتوجو عن أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود من النمط IIb (MPXV).

وأبلغت ألبانيا عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، ويجري حاليًا تحليل التسلسل الجيني لتحديد هذا النمط.

وأوضحت، إنه لا يزال انتقال فيروس جدرى القرود MPXV من النوع Ib في المجتمع يقتصر على دول وسط وشرق أفريقيا، موضحة إنه في سيراليون، يتراجع الاتجاه الوبائي باستمرار، على الرغم من أنه ينبغي تفسير البيانات الأخيرة بحذر بسبب التأخير في الإبلاغ.

تلقت 11 دولة أفريقية لقاحات جدرى القرود، بدأت 7 منها التطعيم ضد هذا اللقاح، وقد أُعطيت حتى الآن أكثر من 731,000 جرعة من اللقاح.

قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها بشأن الإدارة السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها فيما يتعلق بجدرى القرود mpox.

قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بجدرى القرود mpox لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية في 5 يونيو 2025.