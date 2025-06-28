شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى يعدل مواعيد عمل العيادات الخارجية لـ5 مساء بدلا من الثانية ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر يونيو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك بقاعة على باشا إبراهيم، وبمشاركة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية المتميزة.

استهل الدكتور حسام صلاح الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس كافة، تقديرًا لما بذلوه من جهود مكثفة واستعدادات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى، مشيدًا بعمل المستشفيات بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والإدارية على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى خلال عيد الأضحى.

استعرض المجلس ما تم مناقشته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حيث عرض الأستاذ الدكتور حسام صلاح ما تم تقديمه خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني يستقبل سنويًا نحو 2 مليون حالة، من بينها 500 ألف حالة طوارئ، ويُجرى به أكثر من 100 ألف عملية جراحية. وأشار سيادته إلى أن مستشفى القصر العيني، الذي يقترب من الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيسه، يُعد صرحًا طبيًا عظيمًا يستحق دعمًا استثنائيًا نظرًا لما يقدمه من خدمات طبية جليلة. وأكد أن النقص في الموارد المالية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تقديم الخدمة الطبية المثلى، إلا أن إدارة المستشفيات تسعى بكل جهد ممكن لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وافق المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تعديل مواعيد عمل العيادات التخصصية، بحيث تكون من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مع التنسيق مع شركة ميكنة التذاكر لضمان تواجد أحد موظفي الشركة حتى الساعة الخامسة مساءً. كما تم التنسيق مع إدارة الأمن لفتح باب العيادات الرئيسي حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم تنظيم الجداول بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام صلاح إلى انه قد ان الأوان لتعديل مواعيد العيادات وأكد أن المؤسسات الصحية لا ينبغي أن يتوقف عملها عند الساعة الثانية ظهرًا، سواء كانت عيادات، أو معامل، أو مراكز أشعة، نظرًا لأهمية استدامة تقديم الخدمة الطبية، بوصفه واجبًا إنسانيًا ووطنيًا.

أن الهدف من تفعيل مواعيد جديدة للعيادات الخارجية هو تقليل التكدس في الفترة الصباحية، مشيرآ إلى التنسيق الكامل مع رؤساء الأقسام وإعداد جداول دقيقة للعيادات التخصصية المسائية، على أن يبدأ تفعيلها اعتبارًا من الشهر القادم. كما أشار الدكتور حسام صلاح إلى أنه سيبذل أقصى جهوده لتوفير المستحقات المالية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين المشاركين في فترات العمل الإضافية بالعيادات .

– وافق المجلس على قرار اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث انه في إطار عدم كفاية المخصص المالي الوارد من وزارة المالية لمشروع علاج العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة. وافق المجلس على قرار دعم المشروع من تمويل ذاتي لمستشفيات جامعة القاهرة ووافق ايضا على بعض الاجراءات لحوكمة المشروع من شانها تحسين جودة الخدمة و استدامة المشروع ماليا وفنيا لتقوم المستشفيات بدعم لدراسة ما توصلت إليه لجنة مراجعة مديونيات مشروع رعاية العاملين المستحقة لمختلف المستشفيات والوحدات، بهدف المساهمة في سداد مديونية مشروع علاج العاملين حيث ان المخصص من المالية لا يكفي احتياجات العاملين

– استعرض المجلس أبرز إنجازات مستشفيات جامعة القاهرة خلال الشهر الماضي، ومن أبرزها حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير السلامة في تقديم الخدمات الطبية، وجاء هذا الاعتماد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

– استعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، موقف المخزون داخل المستشفيات، وتم التأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والضرورية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع. ونسعي جاهدين لتوفير خدمات طيبه تليق بتاريخ قصر العيني

– وافق المجلس على ما ورد من التبرعات المقدمة لصالح مستشفيات جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2025.