شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن مقتل 13 جنديا فى هجوم انتحاري شمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، يفيد بمقتل 13 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري شمال غرب البلاد.

في سياق أخر، أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /السبت/ مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار قنبلة يدوية في أحد الأسواق بمنطقة "دير السفلى" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أنه يعتقد أن القنبلة التي انفجرت كانت مخبأة بين قطع خردة، مما أسفر عن مقتل صاحب متجر وأحد العاملين لديه فضلا عن إصابة ثلاثة من المارة.

بدورهم، قال مسئولو الإنقاذ إنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، حيث أشاروا إلى أن حالتهم مستقرة.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار وفتحت تحقيقا من أجل تحديد أسبابه وملابساته.