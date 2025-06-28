شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مصنع بوش للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان: "هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا.. وكانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية".

وتابع رئيس الوزراء: "النهارده نشهد في هذه الزيارة.. وكلنا موجودين برفقة الوزراء ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة الاستثمار.. افتتاح صرح عالمي في مصر".