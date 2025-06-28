شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية دورة 2025 - 2028، والتى عقدت بقاعة المشيخة العامة للطرق الصوفية.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور اسامة فخرى الجندى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن بوزارة الأوقاف المشرف على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمستشار محمد عمر المستشار القضائى لمحافظ القاهرة.

وجرت الانتخابات التى قام بتجهيزها والتنسيق لها الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والاتصال بمحافظة القاهرة لاختيار 10 أعضاء من بين 14 مرشح فى الانتخابات التى تعقد كل 3 سنوات .

وتمت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانونى للعملية الانتخابية بحضور 62 ناخب من أصل 70 ناخبًا.