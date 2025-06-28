شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد سوق اليوم الواحد، بمنطقة العاشر من رمضان ويأتى تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية فى القطاع التجارى وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة سوق اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ المبادرة، ثم انتشرت فى جميع محافظات الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة، أيضا مشاركة شركات القطاع الخاص لتوفير المنتجات، وشهدت أسواق اليوم الواحد طوال المرحلة الأولى إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.