شكرا لقرائتكم خبر عن المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن نتائج انتخابات المجلس الأعلى واختيار 10 أعضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، نتائج انتخابات اختيار عشرة أعضاء جدد لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتي أُجريت اليوم بمقر المشيخة العامة، وذلك بحضور محافظ القاهرة ونائبه، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة.

وشهدت الانتخابات حضور 63 شيخ طريقة من أصل 70 عضوًا بالجمعية العمومية، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 60 صوتًا.

وأسفرت النتائج عن فوز عشرة من مشايخ الطرق الصوفية بعضوية المجلس الأعلى، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

1. الشيخ الدكتور علي جمعة – حصل على 56 صوتًا

2. الشيخ علاء أبو العزائم – 56 صوتًا

3. الشيخ سالم الجازولي – 58 صوتًا

4. الشيخ أحمد الصاوي – 53 صوتًا

5. الشيخ جمال الدسوقي – 49 صوتًا

6. الشيخ سعيد الشناوي – 47 صوتًا

7. الشيخ الحسين سلامة – 43 صوتًا

8. الشيخ عبد الخالق الشبراوي – 41 صوتًا

9. الشيخ عبد الله المحجوب – 39 صوتًا

10. الشيخ محمود مالك علوان – 37 صوتًا