شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء مصر تنعى الطبيب الفلسطينى أيمن أبو طير: جريمة جديدة بحق الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر الطبيب البطل أيمن أبو طير، الذي ارتقى شهيدًا جرّاء قصف صهيوني غادر استهدف خيمة أسرته في منطقة المواصي غرب خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين سبقوه إلى جنات الخلد بإذن الله.

وأضافت النقابة، فى باين: إن نقابة أطباء مصر إذ تنعى هذا الطبيب الشهيد البطل، فإنها تؤكد أنّ استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة، تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تحمي الأطقم الطبية والمرافق الصحية.

وأدنت النقابة بأشد العبارات هذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، والتي طالت الأطفال والنساء والأطباء، وتدعو المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، والعمل الفوري على إيقاف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

وتقدّمت النقابة بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وأسرة الشهيد وزملائه في الميدان، سائلين الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن ينصر فلسطين وأهلها على المحتل الغاشم.