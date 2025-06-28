شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تشكيل العدل للجان التوفيق فى المنازعات بجامعتى الأزهر والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بتشكيل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة الأزهر للوجه القبلى، وتسند رئاسة اللجنة إلى المستشار عبد الفتاح على أحمد على، ويمثل الجهة الإدارية باللجنة أحمد محمد شمس الدين، وتعقد اللجنة جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص لها بالدور الثالث بمبنى الأمانة العامة المساعدة بأسيوط - بمقر جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وتشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة الوادي الجديد، وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى المستشار عبد الفتاح على أحمد على، ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من، د. أحمد محمد شوقي بصفة أصلية عن الجامعة، وهويدا مصطفى على بصفة احتياطية عن الجامعة.

وتعقد اللجنة جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص لها بالدور الثاني العلوى بمبنى الإدارة العامة الجامعة الوادى الجديد - طريق الداخلة - مدينة الخارجة - محافظة الوادي الجديد.

كما تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة الأزهر للوجه البحرى، وتستد رئاسة اللجنة إلى المستشار رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوي، ويمثل الجهة الإدارية باللجنة محمد عبد المطلب سند، وتعقد اللجنة جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص لها بالدور الرابع بمبنى كلية الشريعة والقانون بطنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية.

كما نشرت الجريدة قرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم أفرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، ويكون مقره المبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة - ميدان الساعة دمنهور قسم شرطة دمنهور محافظة البحيرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه الفرع توثيق دمنهور مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.



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