شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع وكلاء المطرانيات والكهنة الموثقين، وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية بالإيبارشيات.

وتحدث قداسته معهم في أساسيات دور وكيل المطرانية وأهمية الأمانة والتدقيق فيه، وذلك من الأصحاح الرابع من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس (٤: ١ - ٨). وأجاب على أسئلتهم.

واستعرض القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة بعض الملاحظات الخاصة بعقود الخطبة وشهادات خلو الموانع وغيرها من الوثائق الإدارية الكنسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توصية اللجنة المجمعية لشؤون الإيبارشيات التي أقرها المجمع المقدس في جلسته الأخيرة، التي انعقدت في الخامس من يونيو الجاري.