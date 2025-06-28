شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعلن عبر هذا الرابط خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وكيفية الحصول عليها برقم الجلوس، وتعمل كنترولات الدبلومات الفنية على تصحيح كراسات الإجابة وتجميع الدرجات وتحديد أوائل شهادة الدبلومات الفنية، تمهيداً لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة.

وتعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط https://emis.gov.eg

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.