شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات تنعى ضحايا حادث أشمون: مأساة تستوجب حماية عمال اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 مواطنًا، بينهم 18 فتاة من العاملات بنظام اليومية وسائق السيارة، إلى جانب إصابة 3 آخرين من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وقدمت النقابة في بيان رسمي خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية تستدعي وقفة جادة لضمان سلامة العمال والعاملات من الفئات الأكثر هشاشة.

وثمّنت النقابة التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة التعويضات لأسر الضحايا إلى 500 ألف جنيه لكل أسرة، و70 ألف جنيه لكل مصاب، واعتبرتها خطوة إنسانية تعبّر عن دعم القيادة السياسية للعمالة غير المنتظمة وتقديرها لمساهماتهم في بناء الوطن رغم صعوبة الظروف.

وأشادت النقابة بالاستجابة الفورية من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل السيد محمد جبران، في توجيه الجهات المعنية لصرف التعويضات العاجلة، وتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت النقابة في بيانها أن الحادث يعيد التأكيد على الحاجة المُلحة إلى: تعزيز إجراءات السلامة على الطرق، تشديد الرقابة على وسائل النقل، ضمان انتقال آمن للعمالة اليومية، وإدماجهم الكامل في منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية.