شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الهيئة الوطنية لضمان حسن سير انتخابات الشيوخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهاديالسبت، 28 يونيو 2025 07:13 م
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -
*إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.
*إجراء برامج تدريبية عديدة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.
*تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.
*إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية.
*تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية.
*الانتهاء من معاينة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية.
*تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي للمرشحين.
*وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
*التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات لتصويت المصريين بالخارج.
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