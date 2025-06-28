شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجارب تشغيل جرار البضائع بشبكة القطار الكهربائى السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعد الجرار VECTRON، أحد أعمدة مشروع القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليا في مصر، ويخضع الجرار حاليًا تجارب التشغيل الدقيقة داخل مصانع Siemens العالمية استعدادا لشحنه لمصر .

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الشكل الألماني، والقوة المصرية، والرؤية 2030، تتجمع في جرار ذكي يعيد تعريف مفاهيم الكفاءة والاستدامة، حيث أوضحت الهيئة أبرز مواصفاته:

سرعة تشغيلية 120 كم/ساعة

مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية

مزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة

متوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر

ونشرت الهيئة صور أثناء إجراء الإختبارات و التجارب للجرار داخل ألمانيا، كخطوة أساسية ضمن سلسلة تجهيزات تشغيل شبكة النقل الذكي في مصر.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة، ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يضم مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و 34 قطارا إقليميا، و 14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة

ويتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



جرار البضائع بشبكة القطار الكهربائي السريع



جرار البضائع



جرار البضائع بشبكة القطار الكهربائي السريع