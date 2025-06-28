شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن حملة التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحملة القومية للتبرع بالدم والتوعية بأهمية التبرع التى تم اطلاقها تحت شعار «تبرعك بالدم حياة» تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، دعمًا للمرضى والمراكز الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: الحملة تأتى في إطار نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من ضحايا الحوادث، والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري.

كما أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وبناء علاقة مستدامة مع المتبرعين، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بعملية التبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمريض على حد سواء.

وقالت: أماكن تنفيذ الحملة ستشمل جميع المستشفيات التي تضم بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى مراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة، كما تم إعداد حملات خارجية متنقلة لتتواجد في أماكن التجمعات بهدف تسهيل عملية التبرع وضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتبرعين.

وأكدت أهمية التزام المواطنين بالمعايير الصحية أثناء التبرع، موضحًا أن التبرع يتم فقط لمن تنطبق عليهم الشروط الطبية الآمنة، والتي تتضمن أن يكون المتبرع في حالة صحية جيدة، بين 18 و60 عامًا، ووزنه لا يقل عن 50 كيلوجراما، مع التأكيد على إجراء فحص طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.