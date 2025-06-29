شكرا لقرائتكم خبر عن كم شخص يستفيد من تبرعك بالدم؟.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدم المأمون ينقذ الأرواح، ويحتاجة العديد من الفئات والتى تشمل :-

- السيدات اللاتي تعانين من مضاعفات أثناء الحمل والإنجاب

- الأطفال المصابون بفقر الدم الحاد، الذي ينتج غالبًا عن الملاريا أو سوء التغذية

- ضحايا الحوادث

- المرضى الذين يجرون عمليات جراحية

- مرضى السرطان

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار “تبرعك بالدم حياة”، في إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم، اليوم السبت 28 يونيو 2025، في جميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: الحملة تأتى في إطار نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من ضحايا الحوادث، والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري.

كما أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وبناء علاقة مستدامة مع المتبرعين، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بعملية التبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمريض على حد سواء.