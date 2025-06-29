شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى أحد مؤسسي حركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اغتيال حكم العيسى، أحد أبرز مؤسسي حركة حماس، حيث زعم أن العيسى كان يشغل منصب رئيس مركز الدعم القتالي والإداري في الجناح العسكري للحركة، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وجاء الإعلان ضمن بيانات صادرة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي، الذي اتهم العيسى بـ"المسؤولية عن تنسيق العمليات العسكرية" لحماس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

