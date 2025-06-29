شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن استعدادات الشركة لتصنيع لقاح الكلب ليصبح هذا المنتج منتج محلى بنسبة 100%، وتابع: "تم نقل تكنولوجيا التصنيع لمصر وتابع: قمنا بالتصنيع فعليا"، مضيفا أن مصر تحتاج 5 ملايين جرعة سنويا من لقاح الكلب، مؤكدا أن الهدف هو تأمين احتياجات البلاد من لقاح الكلب واستكمل: نخطط لأن يكون العام المقبل هو عام التصنيع الكامل للقاح الكلب محليا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أن فاكسيرا تتفاوض على نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية للأطفال والكبار وتابع: "احتياجات البلاد 2 مليون جرعة فى العام، مشيرا إلى أنه تم توفير 200 ألف جرعة سنويا".

وقال الدكتور شريف الفيل: "لقاح الحزام النارى متوفر فى جميع مراكز المصل واللقاح خاصة لكبار السن فوق سن الـ50 سنة"، لافتًا إلى أن الشركة تتفاوض مع أحد الشركات الصينية لتصنيع لقاح سرطان عنق الرحم.