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وزارة الصحة: توفير التطعيمات الروتينية فى 5300 وحدة على مستوى الجمهورية

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وزارة الصحة: توفير التطعيمات الروتينية فى 5300 وحدة على مستوى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 28 يونيو 2025 11:04 م

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه بدأ العمل بالبرنامج الموسع للتطعيمات في مصر عام 1984، مستهدفا 6 أمراض حتى وصل إلى 10 أمراض.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: يتم تقديم التطعيمات الروتينية من خلال أكثر من 5300 وحدة رعاية أولية ومركز طبي على مستوى الجمهورية. مضيفا : يمكننا ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشارها.

واستكمل الدكتور حسام: التعاون بين قطاع الطب الوقائي والهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية يتم من خلاله توفير الطعوم والأمصال التي تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية وطبقا للشروط الصحية والأمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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