شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية في اللغة الفرنسية.. نماذج أسئلة وإجابات تخليك من الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية مركزة ونهائية قبل ليلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، تتضمن نماذج أسئلة متوقعة مع إجاباتها النموذجية، لمساعدة الطلاب على استيعاب المنهج والتدرب على شكل الامتحان الفعلي بطريقة عملية وسهلة، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدًا الأحد، 29 يونيو، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظامَيها القديم والجديد، في جميع لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتغطي المراجعة كافة محاور المنهج، بداية من قواعد اللغة والمفردات، مرورًا بأسئلة الترجمة، والفهم والاستيعاب (Compréhension)، ووصولًا إلى موضوعات التعبير، مع شرح مبسط للإجابات النموذجية التي توضح أسلوب الحل الصحيح وتساعد على تجنّب الأخطاء الشائعة.

للمزيد من النماذج والمراجعات الكاملة.. زوروا بوابة الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، مشيرةً إلى أن الامتحان يتكون من 42 سؤالًا؛ تشمل 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية؛ حيث هناك 27 سؤال اختيار من متعدد؛ مخصص لكل منها درجة واحدة، و12 سؤالًا آخر؛ مخصص لكل منها درجتان.