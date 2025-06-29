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أحد مشروعاتها الخدمية.. الكنيسة تفتتح محطة تنقية مياه بأبوقرقاص

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أحد مشروعاتها الخدمية.. الكنيسة تفتتح محطة تنقية مياه بأبوقرقاص

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

السبت، 28 يونيو 2025 08:09 م

افتتح نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، محطة تنقية المياه بعزبة السوق التابعة لقرية الخياري – مركز أبوقرقاص، إيذانًا ببدء تشغيل شبكة مياه جديدة تخدم أهالي المنطقة، والذي يعد أحد المشروعات الخدمية للكنيسة.

وشارك في الافتتاح خدام من خدمة القديس يوسف النجار بكنيسة العذراء أرض الجولف، وعدد من أعضاء الجمعية الفرنسية الداعمة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة، وعمد ومشايخ القرى، وبعض الشخصيات العامة.

وألقى نيافته كلمة شكر فيها السيد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وكل المسؤولين بمركز أبوقرقاص على دعمهم وجهودهم في تنفيذ المشروع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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