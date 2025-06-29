شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشروعاتها الخدمية.. الكنيسة تفتتح محطة تنقية مياه بأبوقرقاص والان مع تفاصيل الخبر

افتتح نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، محطة تنقية المياه بعزبة السوق التابعة لقرية الخياري – مركز أبوقرقاص، إيذانًا ببدء تشغيل شبكة مياه جديدة تخدم أهالي المنطقة، والذي يعد أحد المشروعات الخدمية للكنيسة.

وشارك في الافتتاح خدام من خدمة القديس يوسف النجار بكنيسة العذراء أرض الجولف، وعدد من أعضاء الجمعية الفرنسية الداعمة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة، وعمد ومشايخ القرى، وبعض الشخصيات العامة.

وألقى نيافته كلمة شكر فيها السيد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وكل المسؤولين بمركز أبوقرقاص على دعمهم وجهودهم في تنفيذ المشروع.