شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نكثف كل الجهود لسرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدرعبد العاطى، إننا نتطلع ونكثف كل الجهود من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى.



جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة ربما هذا الأسبوع، ورؤية مصر لفرص التهدئة حاليا.



وقال وزير الخارجية -خلال المؤتمر الصحفى المشترك اليوم السبت مع نظيرته النمساوية بياته ماينل- رايزينجر- إن عدد الشهداء يتجاوز أكثر من 56 ألف شهيد 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، مضيفا أنه للأسف أصبح القتل من أجل القتل وجرائم ترتكب يومياً تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولى دون أى تدخل ودون أى تحرك ملموس يمنع حدوث مثل هذه الجرائم.



وأضاف وزير الخارجية أننا نتطلع إلى دور أمريكى فاعل، وأن الجهود المصرية- القطرية- الأمريكية بالتأكيد يتم تكثيفها فى الآونة الأخيرة لسرعة البناء على الزخم الذى تحقق بعد وقف إطلاق النار فى الملف الإيرانى لسرعة التركيز على الملف الفلسطيني، ولكن للأسف السياسات الإسرائيلية تمضى فى أعمال القتل اليومية التى اصبحت غير ذات منطق ولا جدوى على الإطلاق وصارت "القتل من أجل القتل".



وشدد وزير الخارجية على أننا نحرص على وضع حد لهذه المأساة والكارثة الإنسانية فى قطاع غزة ومعالجة قضية التجويع واستخدامه كسلاح للعقاب الجماعي، وأعرب عن الأمل فى أن تسفر هذه الجهود المكثفة عن التوصل لاتفاق فورى لإطلاق النار بما يؤسس للعمل على إتاحة المجال لنا لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار بما يسمح بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية.