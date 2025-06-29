شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث كفر السنابسة والان مع تفاصيل الخبر

قدم وفد من المجلس القومي للمرأة، واجب العزاء لأهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف – محافظة المنوفية، والتي فقدت 18 من بناتها في الحادث الأليم الذى وقع أمس، شمل الوفد الدكتورة سحر إمام، مقررة فرع المجلس بمحافظة المنوفية وعدد من عضواته، بتكليف من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

حيث شارك وفد المجلس في سرادق العزاء الرسمي المقام بالقرية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي حرص على تلقي العزاء بنفسه، في مشهد يعكس التضامن الكامل من الدولة مع أسر الضحايا.

وعقب المشاركة في السرادق، توجه وفد المجلس إلى منازل أسر الضحايا، حيث تم تقديم واجب العزاء بشكل شخصي للأمهات المكلومات، ونقل مشاعر الحزن والمواساة من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع التأكيد على أن المجلس يقف إلى جوارهن في هذا الظرف الأليم.

هذا وقد تضمنت زيارة وفد المجلس أيضاً بحث أوجه المساعدة والدعم الممكنة، والوقوف على احتياجات أسر الضحايا وأهالي القرية، تمهيدًا لرفعها للجهات المعنية.

ويعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته عن خالص تعازيهم ومواساتهم الى أسر الفقيدات .