شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا الحادث المأساوي، الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي، بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن عدد من الوفيات، والمصابين، في مشهد أليم.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لأسر الضحايا، حتى يمنحهم الرب القدير الصبر والرجاء، وأن يهب الله الشفاء العاجل لجميع مصابي الحادث الأليم.

وتتمنى الكنيسة الكاثوليكية من الله القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبه من كل سوء، وأن يوفق جميع قيادات الدولة لما فيه خير أبناء الوطن".