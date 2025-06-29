شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل الموافق 12 يوليو 2025، حيث يواصل الأقباط صوم الرسل، أحد أقدم وأهم الأصوام، والذى يجسد روح الخدمة والالتزام الروحى، ويُعد هذا الصوم، استمرارًا لتقليد رسخه آباء الكنيسة الأوائل، متبعين نهج السيد المسيح الذي استهل خدمته بالصوم والصلاة، مستندًا إلى الوعد الكتابي: "وتكونون لي شهودًا" (أعمال 1:8).

وبدأ صوم الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة، يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وتتراوح مدة صوم الرسل بين 8 إلى 42 يومًا، حسب تاريخ عيد القيامة الذي يختلف كل عام. فإذا جاء عيد القيامة مبكرًا، يكون صوم الرسل أطول، وإذا تأخر، يقصر الصوم. لكن نهايته ثابتة فى 5 أبيب بالتقويم القبطى، أى 12 يوليو بالتقويم الميلادي الشرقى.

ويُصنف صوم الرسل ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. أما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.