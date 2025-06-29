شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الكنترولات تصحيح امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن أن الكنترولات تعمل على تصحيح الأسئلة المقالية وحتى الجمعة 27 يونيو الجارى لم تبدأ بعد فى تصحيح كراسات البابل شيت، ويتم استكمال تصحيح الأسئلة الاختيارية الأسبوع الجارى كما سيتم البدء فى تصحيح امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ الذى أدى فيه الطلاب الامتحان الخميس 26 يونيو الجارى.



ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 المقبل الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى 10 يوليو المقبل



ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.