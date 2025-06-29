شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات أول يوليو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بزيادة الـ15% ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث انتهت الهيئة من كل الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 225 لسنة 2025 بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025 ، ونص القرار على أن تزاد بنسبة 15% بدءًا من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1 القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.