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%82 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة

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  • %82 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة 1/2
  • %82 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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