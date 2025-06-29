شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتوفير الهدوء لطلاب الثانوية والحفاظ على وقت الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحان الذى يبدأ في التاسعة صباحا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، كالتالى :

- طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤالا اختيار من متعدد.

- مخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤالا اختيار من متعدد.

- تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- 3 ساعات زمن الامتحان فى النظامين القديم والجديد يبدأ الامتحان التاسعة صباحاً حتى 12 ظهرا.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى مادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.

- يتضمن الامتحان قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.