شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة كالتالى :

- طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

- مخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد.

- تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- 3 ساعات زمن الامتحان فى النظامين القديم والجديد يبدأ الامتحان التاسعة صباحاً حتى 12 ظهرا.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى مادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.

- يتضمن الامتحان قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.







AU9A1096



اجراءات تأمين الامتحانات



استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى



الامهات يحفزن الطالبات



الدخول لاداء الامتحان



الطالبات قبل امتحان الانجليزى



امتحان الانجليزى للثانوية العامة



امتحان الانجليزى



امتحان الثانوية العامة



بدء امتحان اللغة الاجنبية



بدء امتحانات الثانوية العامة



تركيز تام ما قبل الامتحان



تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية



تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات للامتحان



دخول امتحان الانجليزى



دخول طالبات الثانوية العامة



طالبة تراجع امتحان الانجليزى



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة مادة الانجليزى



وصول الطالبات المدرسة