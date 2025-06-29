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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كاملالأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة كالتالى :
- طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.
- مخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
- اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد.
- تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
- 3 ساعات زمن الامتحان فى النظامين القديم والجديد يبدأ الامتحان التاسعة صباحاً حتى 12 ظهرا.
- امتحان اللغة الأجنبية الأولى مادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.
- يتضمن الامتحان قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.
ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
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اجراءات تأمين الامتحانات
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
الامهات يحفزن الطالبات
الدخول لاداء الامتحان
الطالبات قبل امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى
امتحان الثانوية العامة
بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحانات الثانوية العامة
تركيز تام ما قبل الامتحان
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
دخول الطالبات للامتحان
دخول امتحان الانجليزى
دخول طالبات الثانوية العامة
طالبة تراجع امتحان الانجليزى
مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة مادة الانجليزى
وصول الطالبات المدرسة
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
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