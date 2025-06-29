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قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 3/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 4/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 5/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 6/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 7/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 8/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 9/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 10/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 11/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 12/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 13/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 14/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 15/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 16/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 17/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 18/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 19/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 20/23
  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 21/23
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  • قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 23/23

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة ويستمر حتى 12 ظهرا،  وتابعت قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف بدء الامتحان وتواجد الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين ودخول الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات.


ويؤدى قرابة 780 ألف طالب  وطالبة، الامتحان  فى اللغة الأجنبية الأولى فى قرابة (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

 

AU9A1096
AU9A1096

 

اجراءات تأمين الامتحانات
اجراءات تأمين الامتحانات

 

استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى

 

الامهات يحفزن الطالبات
الامهات يحفزن الطالبات

 

الدخول لاداء الامتحان
الدخول لاداء الامتحان

 

الطالبات قبل امتحان الانجليزى
الطالبات قبل امتحان الانجليزى

 

امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى للثانوية العامة

 

امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحان اللغة الاجنبية

 

بدء امتحانات الثانوية العامة
بدء امتحانات الثانوية العامة

 

تركيز تام ما قبل الامتحان
تركيز تام ما قبل الامتحان

 

تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية

 

تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات للامتحان
دخول الطالبات للامتحان

 

دخول امتحان الانجليزى
دخول امتحان الانجليزى

 

دخول طالبات الثانوية العامة
دخول طالبات الثانوية العامة

 

طالبة تراجع امتحان الانجليزى
طالبة تراجع امتحان الانجليزى

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة مادة الانجليزى
مراجعة مادة الانجليزى

 

وصول الطالبات المدرسة
وصول الطالبات المدرسة

 

ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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