شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:39 ص

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما تتتبع غرفة عمليات الوزارة الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسئول عن تصويرها ونشرها على جروبات الغش.

وبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة كالتالى :

- طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤالا اختيار من متعدد.

- مخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤالا اختيار من متعدد.

- تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- 3 ساعات زمن الامتحان فى النظامين القديم والجديد يبدأ الامتحان التاسعة صباحاً حتى 12 ظهرا.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى مادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.

- يتضمن الامتحان قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



